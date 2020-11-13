شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار من الجمعة حتى الثلاثاء (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الخميس خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غداً الجمعة حتى الثلاثاء القادم 17 نوفمبر وهي كالآتي: يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 : أمطار متوسطة إلى غزيرة: على مناطق من ( مطروح – سيدي براني – السلوم ......) . أمطار متوسطة: على الإسكندرية . يوم السبت 14 نوفمبر 2020 : أمطار متوسطة إلى غزيرة: على مناطق من (الاسكندرية – سيدي عبدالرحمن – الضبعه – مطروح – سيدي براني – السلوم – رشيد – بلطيم – بورسعيد – العريش ......) . أمطار متوسطة: على مناطق من (دمياط – كفر الشيخ – البحيرة ) . أمطار خفيفة: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة (السويس – الاسماعيلية – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الشرقية ) . يوم الأحد 15 نوفمبر 2020 : أمطار متوسطة إلى غزيرة: على مناطق من (الاسكندرية – سيدي عبدالرحمن – الضبعه – مطروح – سيدي براني – السلوم – رشيد – بلطيم – بورسعيد – دمياط- العريش – كفر الشيخ – البحيرة ......) . أمطار خفيفة: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ( بورسعيد- السويس – الاسماعيلية – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الشرقية.... ) ومناطق من وسط سيناء . يصاحب ذلك نشاط رياح وانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق . يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 : أمطار خفيفة إلى متوسطة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية – مطروح – السلوم ) . Advertisements أمطار خفيفة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ( العريش – بورسعيد – رشيد – كفر الشيخ- البحيرة ) . يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 : أمطار خفيفة إلى متوسطة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية – مطروح – السلوم ) . أمطار خفيفة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ( العريش – بورسعيد – رشيد – كفر الشيخ- البحيرة ) . ويتم تحديث هذه التنبؤات يومياً . ويرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار . اماكن الامطارحتى الثلاثاء المقبل by Karima Hassan on Scribd الوضع في مصر

اصابات 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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