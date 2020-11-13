مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النيران مع الأمن بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
لقى عنصر اجرامى شديد الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالدقهلية والمطلوب ضبطه في عدة قضايا.
تمكن مفتشوا قطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء العنصر الإجرامى الهارب وشهرته السيد صبري (32 سنة / عاطل / مقيم دائرة مركز الجمالية بأمن الدقهلية)، مُسجل سرقات عامة وسبق اتهامه فـي عده قضايا "سرقة بالإكراه، سلاح ناري، مخدرات، عاهة، ضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا سرقة بالإكراه؛ داخل منزل مهجور بعزبة حافظ دائرة المركز.
تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية ومجموعات قتالية من الأمن المركزي ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته بالمثل لإحكام السيطرة عليه خشية تعرض المواطنين للخطر حتى تم إسكات مصدر النيران.
تبين مصرعه وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية و2 خزينة - فرد محلي – 55 طلقة مختلفة الأعيرة – 2 كجم بانجو - 1200 جنيه – دراجة نارية بدون لوحات معدنية)، وأخطرت النيابة العامة وتولت التحقيقات.
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