شكرا لقرائتكم خبر عن الحاجة فكرية عن تنمر ابنها عليها: «عمري ما زعلت من ولادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الحاجة فكرية، التي تعرضت للتنمر من قبل ابنها في فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها وهي تزحف على درج السلم، ويوجه لها ابنها بعض الكلمات التي تُسيء لها مثل: «ازحفي.. انتي أم عاقة»، أن لم تزعل عمرها من أولادها أبدًا، قائلة: «لا زعلوني ولا عمر زعلت منهم.

وأضافت «فكرية» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» الخميس، أن كل ما تردد عن إساءة ابنها لها مجرد «شائعات»، مشيرة إلى أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قديم.

من جانبه أوضح «سعيد» نجل الحاجة فكرية، والذي كان يتحدث لها بالإساءة في الفيديو، أن النيابة قررت إخلاء سبيله بعد الاستماع إلى أقواله وأقوال والدته، قائلًا: «أنا قولتلهم في النيابة الحقيقة وخدوا أقوالي وأقوال والدتي ومشوني».

وكشف «سعيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، تفاصيل الفيديو، قائلًا: «الحاجة طلعلتي من الدور الأول للدور الثالث عشان تشوف بنتي»، وأنه كان سعيد بذلك، حتى أن أشقائه استغربوا الأمر متسائلين كيف تمكنت من الصعود إلى الدور الثالث وهي في الدور الأول، في مثل هذا السن، فأخبرهم أنه سيقوم بتصويرها عندما تعاود الصعود إليه مرة أخرى.

وأضاف «سعيد» بالفعل صعدت والدتي إلى شقتي في الدور الثالث مرة أخرى، حتى ترى ابنتي، وقمت بتصويرها، وعندها نزولها من شقتي، طلبت منها أن أساعدها ولكنها رفضت، فقمت بتصويرها وكانت شقيقتي تقف معي، وكان الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلى مجرد مداعبة و«ضحك».