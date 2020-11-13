شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا سقوط مروحية للقوات متعددة الجنسيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بيان، حول حادث سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات فوق جزيرة تيران.

وقالت الخارجية: «تعرب مصر حكومةً وشعبًا، عن بالغ المواساة والتعازي لحكومات دول كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والتشيك، وقيادة القوات متعددة الجنسيات في سيناء، وكذلك ذوي الضحايا الذين توفوا على إثر حادث سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات اليوم، بسبب عطل فني تعرضت له المروحية فوق جزيرة تيران».

وأضافت: «تتقدّم جمهورية مصر العربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصاب في هذا الحادث الأليم».