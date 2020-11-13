شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: لدينا تعليم فني متميز وربطنا المدارس بسوق العمل ونستفيد من مشاركة الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد مجاهد ،نائب وزير التربية والتعليم الفني ،الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، جاء ذلك لتميز 3 مدارس فنية بالمحافظة ،وحصولها على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، من بين أفضل 10 مدارس على مستوى الجمهورية.

كما كرم مجاهد ،المهندس محمد السبكي ، مدير عام التعليم الفني بالمديرية ، ومدراء المدارس المتميزة ،الثانوية الصناعية للبنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ،ومدرسة فوه الثانوية الزراعية، التابعة لإدارة فوه التعليمية ، ومدرسة سيدي سالم الثانوية التجارية، التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية.

وقدم اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، التهنئة لوكيل الوزارة ومدير التعليم الفني ، ومدراء المدارس الفائزة والعاملين بها وطلابها على تميزهم ، مؤكداً أن المدارس الفنية بمحافظة كفر الشيخ متميزة ،وتشارك في إعادة تدوير المكهنات بمجالس المدن ، وصناعة مظلات ومقاعد وألعاب أطفال ، إضافة إلى دهان عدد من المواقع الخدمية وأعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أنه وجه رؤساء المدن بالتعاون مع مديري الإدارات والمدارس الفنية للاستفادة بالمكهنات ،ليشارك الطلاب في تطوير مدنهم وقراهم ، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم ، مؤكداً أن المحافظة خطت خطوات كبيرة لربط المدارس بسوق العمل ، ليجد الطلاب فرصة للعمل عقب إتمام دراسته ، سواء بالمصانع التي تدربوا بها من خلال التعليم المزدوج ، أو عمل خريجي فصول الاستزراع السمكي ال20 بالعمل في المزارع السمكية " غليون أو الخاصة بالمحافظة أو المزارع السمكية الخاصة "، أو خريجي فصول التعدين في المشروع القومي لاستخلاص الرمال السوداء.

ومن جانبها عبرت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، عن سعادتها بفوز 3 مدارس فنية بكفر الشيخ على مستوى الجمهورية من بين أفضل 10 مدارس على مستوى الجمهورية ، مؤكدة على دعم اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ للتعليم بالمحافظة وخاصة التعليم الفني وربطه بسوق العمل.

Advertisements