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شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم اللواء يسري شاهين مساعد مدير أمن كفرالشيخ لبلوغه السن القانونيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام المهندس علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، بتكريم اللواء يسري شاهين، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، لبلوغه السن القانونية وإحالته للتقاعد، وقام بمنحه شهادة تقدير لجهوده في خدمة الوطن والمحافظه خلال عمله الشرطي.
أقيمت حفل التكريم بإحدي القاعات الكبري ببلدته حصة الغنيمي، التابعه لمركز قلين، وحضر الإحتفالية العديد من أقارب المحتفي به وأهالي قريته وأصدقائه وحرصوا علي إلتقاط الصور التذكاريه معه وتقديم بعض الهدايا الرمزيه له.
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