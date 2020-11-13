شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في جيبوتي يلتقي برئيس البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفارة المصرية في جيبوتي رئيس البرلمان الجيبوتي محمد على حمد وعدداً من المسؤولين البرلمانيين من بينهم رئيس لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين، حيث استعرض السفير محمد مصطفى عرفي خلال اللقاء العلاقات الثنائية وآفاق تنميتها تنفيذاً للتوجيه الرئاسي بإرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.

من جانبه، ثمن رئيس البرلمان الجيبوتي العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً على تطلع جيبوتي إلى الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في مجال العمل البرلماني