شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تعلن عن طرح 10 أكشاك للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن بدء الأعداد للتصرف في عدد 10 أكشاك أقيمت في منطقة ميدان السادات (الرفاعى سابقًا) بالعريش لصالح الشباب لتشغيلها.

وأشارت المحافظة في إعلان لها، مساء اليوم الخميس، على البوابة الالكترونية للمحافظة أنه على الشباب المتقدم لاستغلالها تقديم مقترحاته بشأن آلية عمل وتشغيل الأكشاك يوم الاثنين القادم الموافق 16 نوفمبر الجاري على أن يشارك في تقديم المقترح 4 شباب لكل كشك من الأكشاك العشرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه سيتم توزيع الأكشاك على الشباب الطموح لتشغيله في بيع المنتجات وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أن تلك الأكشاك أقيمت ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجميل مدينة العريش التي شملت رفع كفاءة وتطوير عدد 5 ميادين، وهى السادات «ميدان الرفاعى بوسط مدينة العريش»، النصر، الشهداء «الساعة سابقًا»، بنك القاهرة، وشهداء الكتيبة 103 «الميناء سابقًا» بتكلفة بلغت 50 مليون جنيها، تم تطوير كل ميدان تطويرًا كاملا من أعمال الإنارة والتشجير والبردورات والأرصفة وغرف تصريف مياه الأمطار وصنابير الحريق وأعمال الحماية اللازمة وأعمال النوافير والنصب التذكارية، بجانب الرصف الكامل للميادين والمحاور والطرق المؤدية إليها، وقد أقيمت الأكشاك في ميدان السادات الرئيسى بوسط مدينة العريش لتوفير فرص عمل للشباب.

ومما يذكر أنه سبق افتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير مدينة العريش خلال احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر الشهر الماضي.