شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يكرّم المتميزين في قطاع الصحة بالمجلس التنفيذي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، المتميزين في قطاع الصحة، وذلك خلال المجلس التنفيذي الشهري، بديوان عام المحافظة، حيث كرم كلاً من الدكتور أحمد فرج، مديرعام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفرالشيخ السابق، والدكتور محمد كمال بسام، مدير الخدمات الطبية بفرع التأمين الصحي، وذلك لجهودهما المبذولة، وقال أثناء تكريمه لهما أنهما مثال مُشرف يحتذي به في مجال الصحة، مؤكدًا على أن المحافظة تسعي إلى تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء رضا النويشي، مساعد مدير الأمن لشئون الشرطة المتخصصة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.