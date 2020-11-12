شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بـ«القومي للمرأة» في شمال سيناء حول التمكين السياسي والاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار دور المجلس القومى للمرأة الداعم للمرأة، وبناء على بروتوكول التعاون مع مديرية القوى العاملة بشمال سيناء وبالمشاركة مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، تم تنفيذ ندوتين للتوعية السياسية والتمكين الاقتصادى للمرأة وذلك بحضور احسان داود غالى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، وحنان حسن، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من المتدربين والمتدربات بمشاغل إدارة التدريب بمديرية القوى العاملة وعدد من السيدات والفتيات.

وأكدت إحسان داود غالى، على دور المجلس القومى للمرأة في دعم ومساندة المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا وعمل دورات تدريبية لريادة الأعمال وكيفية الإقراض والادخار.. كما تناولت حملات طرق الأبواب ولأنى رجل التي يقوم بها المجلس للتوعية بدور المرأة والرجل في المجتمع وحقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر ونحو المجتمع ونبذ العنف، وتحدثت عن مشروع بطاقتك حقك.. كما نوهت إلى وجود مكتب للشكاوى بالفرع ودوره وأهدافه وشركائه وشبكة المحامين المتطوعين وتقديم الدعم القانونى للمراة.

وأشارت إلى توعية المرأة السيناوية، حيث يتم استهداف المرأة من السيدات والفتيات العاملات إلى جانب المتدربات والعاملات في المشروعات الانتاجية والتدريبية المختلفة بالتركيز على توعيتهن للمشاركة السياسية والاشتراك في كافة الاستحقاقات الدستورية وتأكيد حقهن في الممارسة الديمقراطية والسياسية، وكذلك تمكينها اقتصاديا من خلال دعم المشروعات التي تقوم بها ومساعدتها على الانتاج.

كما أشارت إلى مواصلة الندوات لتوعية المرأة السيناوية سياسيا وتمكينها اقتصاديا بدعم المجلس القومى للمرأة والجهات المشاركة، وذلك انطلاقا من شعار: «المجلس القومى للمرأة سر قوتك».