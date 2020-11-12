شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُعرب عن إدانتها لاستهداف مقر سفارة السعودية في لاهاي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعربت مصر عن بالغ قلقها وإدانتها لإطلاق النار الذي تعرض له مقر سفارة السعودية في مدينة لاهاي اليوم، وأنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة.
وتؤكد مصر وقوفها وتضامنها مع الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.
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الوضع في مصر
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اصابات
109,881
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تعافي
100,662
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وفيات
6,405
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