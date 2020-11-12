شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقى الحوار» تدين الاعتداءات الإرهابية في السعودية: رد إخواني على بيان كبار العلماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ادانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان الحوادث الارهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وآخرها حادث إطلاق النار الذي تعرضت له سفارة المملكة الخميس في مدينة لاهاي بالمملكة الهولندية، والذي يأتي بعد أقل من يوم من تعرض مدينة جدة السعودية لهجوم بعبوة ناسفة خلال مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وهو ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة.

يأتي ذلك بعد إصدار هيئة كبار العلماء بالمملكة بيانا أكدت فيه أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة للدين الإسلامي، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب، وهو ما يعزز من فرضية اتهام الجماعة بالوقوف خلف تلك الأعمال ضد الممكلة انتقامًا من إصدارها ذلك البيان، وهو أمر تعرضت له دول مثل مصر عقب صدور قرارات مماثلة بحق الجماعة الارهابية.

وأكدت المؤسسة أن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداء على حق الحياة، وهو الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكب، وأيا كانت أغراضه، حيث إنه يعد واحدًا من أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين.

ودعت المؤسسة دول العالم إلى الوقوف مع المملكة العربية السعودية في حربها على الإرهاب وطالبت المنظومة الأممية بالانتباه لخطر تيارات الإسلام السياسي وتجريم الدول الداعمه للارهاب والراعية له، والتي توفر لهم الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية وتقدم لهم الدعم اللوجيستي والمعلوماتي.