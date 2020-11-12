شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يهنئ أحمد أزار لاختياره ضمن أفضل 2% من الباحثين في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، التهنئة للدكتور أحمد طاهر أزار، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة، لاختياره ضمن أفضل 2٪ من الباحثين في العالم، حيث جاء ترتيبه #623 من بين 215،114 عالمًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي لجامعة بنها، الخميس، إن الدكتور أحمد طاهر أزار حصل مؤخرا على جائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب للدورة 38 للعام 2020 عن حقل (العلوم التكنولوجية والزراعية) عن موضوع «تعليم الآلة (الحاسوب) والبيانات التحليلية الكبرى»، إلى جانب نوط الإمتياز من الطبقة الأولى من رئاسة جمهورية مصر العربية وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية، بالعديد من الأبحاث والكتب الدولية المنشورة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والروبوتات.

يذكر أن هذه الإحصائيات يتم نشرها من قبل جامعة ستانفورد في مجلة PLOS بناءً على قاعدة بيانات سكوبس.