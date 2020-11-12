شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعزي ضحايا تحطم مروحية قوات حفظ السلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الخميس، بتعازيه إلى ضحايا تحطم المروحية التابعة لقوات حفظ السلام الأممية.
وقال بايدن في تغريدة له على تويتر، «أتقدم بأحر التعازي إلى أقارب ضحايا قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 أفراد أمريكيين في الخدمة، لقوا حتفهم قرب جزيرة تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة»، مضيفاً: «أنضم إلى الأمريكيين لتكريم تضحياتهم، وأحبائهم في صلواتي».
وأعلنت قوات حفظ السلام الأممية، مصرع 8 من أفردها، الخميس، بعد تحطم مروحية، من بينهم 6 أمريكيين.
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