شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 40 ألف دولار تكلفة منحة مصر الرقمية.. ونوفرها للشباب بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن هناك مؤسسة عالمية أعلنت اليوم بأن القاهرة تقدمت للمركز 65 عالميًا بدلاً من المركز الـ11 في الجاهزية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وهذا تقدم كبير، ودليل

وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، على أن استراتيجية مصر لبناء مجتمع رقمي تؤتي ثمارها، والمجتمع الدولي يقيم هذه الاستراتيجية بشكل كبير للغاية.

ولفت أن الشباب من خريجي كليات الهندسة والحاسبات، يستطيع أن يتقدم لمنحة مصر الرقمية من خلال موقع بناء مصر الرقمية ، ومدة الدراسة عام في إحدى الجماعات العالمية، مشيرًا إلى أن هذه المنحة مجانية رغم أن تكلفها تقدر بـ40 ألف دولار، دون احتساب تكلفة الإقامة.