شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لجوائز مسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة لدول البحر المتوسط‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اجتمعت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط بعد أن شاهدت الأفلام المشاركة وعددها 12 فيلما. وبعد المناقشة قررت الآتى :

1. جائزة افضل فيلم- اليونان- فرنسا ( بارى) pari

2. جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم ( نافذة على البحر ) اسبانيا window to the sea

3. جائزة يوسف شاهين افضل مخرج ( سيا ماك اعتمادى ) عن الفيلم اليونانى بارى

4. جائزة نجيب محفوظ افضل سيناريو ( نافذة على البحر ) اسبانيا ( لويس مويا ريجرادو)

5. جائزة عمر الشريف افضل ممثل ( ربيع جليم ) عن فيلم اللكمة ( المغرب )

6. جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة ( كارول سماحة ) عن فيلم بالصدفة

مناصفة و(ايما سواريز )عن فيلم نافذة على البحر

7. جائزة القدس للإنجاز الفنى عن الفيلم السورى ( غيوم داكنة ) لانه يعبر عن معاناة ابطال الفيلم لظروف قاسية وحقيقية على ارض الواقع الان جسدها المخرج بشكل درامى جيد

8. جائزة كمال الملاخ للعمل الاول اخراج عن الفيلم اللبنانى ( مفقود )

9. جائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربى ( اللكمة ) المغرب مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط تنويه خاص لفيلم ( الشريط) البانيا

تنوية خاص لبطل فيلم ( الحبر المطلق ) .... عز العرب الكغاط .... المغرب

جائزة افضل فيلم فرنسا ...فيلم ( فنسنت قبل الظهيرة )

جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الاسبانى ( شامل الفواتير ) الوضع في مصر

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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