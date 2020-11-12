شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار «الوطنية للانتخابات» بإدارج 6 مرشحين في جولة الإعادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، بإدراج 6 مرشحين في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية والبحيرة، بدلا من أخرين يخوضا جولة الإعادة، تنفيذا للحكم الصادرة من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في الطعن.

وبحسب قرار الهيئة تم إدراج 4 مرشحين من بينهم مرشحيين من حزب النور في جولة الإعادة بمحافظة الإسكندرية، في مواجهة مرشحيين بحزب مستقبل وطن بدلا من المرشحة مني حسن أحمد حسن.

وأضافت الهيئة إدراج على مهنا مسعود عوض وشهرته «علي الدميني» مرشح مستقل، وعلاء حمدي عبدالمقصود وشهرته علاء حمدي مرشح مستقل، بجولة الإعادة بالدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ومقرها حوش عيسى بدلا من المرشح محمد عبدالغني عبداللطيف صقر.

by