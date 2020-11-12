شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع شركة الكراكات: 3 ساعات الوقت المستغرق لوصول المياه داخل الترع بعد تبطينها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فتوح عبدالهادي، رئيس قطاع شركة الكراكات، إن مشروع تبطين الترع يعمل على توفير 5 مليارات متر مكعبه مياه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع تبطين ترعة عمار القبلية بدأ في 20 مارس 2019 بقيمة 75 مليون جنيه، وفي البداية يتم تنفيذ 88 ألف متر مكعب دبش على الناشف، داخل الترع ثم يتم إنشاء خرسانة بواقع 29 ألف متر مكعب على الدبش.

وأشار فتوح عبدالهادي، رئيس قطاع شركة الكراكات إلى أنه يتم إعادة الترع إلى أصلها كما تم إنشاءها في البداية من أجل إنهاء أزمة النهايات الطرفية للترع.

وكشف فتوح عبدالهادي، عن أن الوقت المستغرق لسريان المياه داخل الترع بعد تبطينها 3 ساعات من البداية حتى نهاية الترعة.