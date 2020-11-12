شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة بوسي تكشف عن «أسود 3 أيام في حياتها» أثناء هروبها من مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت المطربة، بوسي، اليوم الخميس، عن أسباب هروبها إلى خارج مصر لما يقرب من 10 أشهر.

وأكدت، في لقائها مع برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنها ظلت خارج مصر طوال تلك الفترة بعد صدور أحكام ابتدائية ضدها بسبب أزمة شيكات نقدية كان يطالب بها طليقها، الأمر الذي دفعها للهروب خارج مصر لحين حل المشكلة.

وأوضحت بوسي أن أزمة الشيكات تم حلها قبل الأشهر الـ10، ولكن ما أطال فترة هروبها هو جائحة فيروس «كورونا» المستجد، التي جعلتها عالقة خارج مصر بسبب توقف رحلات الطيران حول العالم.

وأفصحت بوسي في لقائها مع برنامج «معكم» عن مرورها بـ«أسود 3 أيام» في حياتها أثناء فترة هروبها خارج مصر، وهي التي شهدت مرضها دون أن تفصح عن طبيعته، وعدم وجود أي من أهلها بجوارها لكي يساندها.