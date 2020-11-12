شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: السيسي أنقذ الوطن من الدخول في حرب أهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرح الإعلامي مصطفى بكري تساؤلا حول عدم نجاح عددا من النواب القدامى قائلا هل هو عدم ثقة في الأعضاء أم نكاية في بعض الأزمات والمشاكل، أم موقف غاضب وسعي للتجديد، أم هو المال السياسي الذي يكاد يفسد العملية السياسية والانتخابية في البلاد.

وأضاف خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة «صدى البلد»، أعتقد نحن في حاجة إلى قراءة موقف الشارع المصري قراءة موضوعية وعميقة، هذا الرفض لا يجب أن يمر مرور الكرام، ولا يجب أبداً أن تكون الانتخابات عاملاً من عوامل الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري نحن لدينا رئيس وطني، قائد أنقذ الوطن من الدخول في حرب أهلية، أنقذ الهوية الوطنية المصرية التي سعت جماعة الإخوان وحلفاؤها إلى طمسها.. قائد حقق من الإنجازات في سنوات قليلة ما يمكن تحقيقة في أكثر من ثلاثين عامًا.