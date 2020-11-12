الزراعة: إحباط تهريب 175 كروانًا صحراويًا للخارج عبر مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلن الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إحباط عملية تهريب 175 لطائر الكروان الصحراوي، والمحظور اصطياده والاتجار به، بواسطة مكتب الحياة البرية التابع لهيئة الخدمات البيطرية بمطار القاهرة الدولى.
وأوضح في بيان له، الخميس، أن ذلك يأتي بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإحكام الرقابة على الصادرات والواردات من الحيوانات والزواحف والطيور البرية.
وأضاف أنه تمت مصادرة الطيور، وتسليمها إلى حديقة الحيوان بالجيزة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات مع الشركة المهربة.
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