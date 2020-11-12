الأسبوع المقبل.. جبر: اجتماعات مكثفة مع وزير الشباب لإقرار برنامج "نبذ التعصب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الأسبوع المقبل سيشهد عدة اجتماعات مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لإقرار برنامج لنبذ التعصب الرياضي لمدة عام.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدها رئيس الأعلى للإعلام ووزير الشباب والرياضة اليوم الخميس لإطلاق مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب" لنشر الروح الرياضية بين الجماهير عبر وسائل الإعلام المختلفة قبل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في ٢٧ نوفمبر الجاري.

وأوضح "جبر" أن اللقاء الذي عُقد اليوم بحضور الوزير والقيادات الإعلامية والصحفية غير مسبوق، وسيكون بادرة لتفعيل السياسات والأكواد الإعلامية لتغطية الأجواء ونشر الروح الرياضية السليمة ونبذ التعصب بين الجماهير.

وأفاد جبر بأن برنامج نبذ التعصب سيتضمن خططاً تفصيلية وبرامج محددة، تستهدف إشاعة الروح الرياضية بين الجماهير، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال، وتطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء لجمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي، أو اللجوء إلى الاستفزاز وبث الفتن بين الجماهير.

وقال إن إطلاق مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب" تستهدف حث وسائل الإعلام على الحرص على إشاعة أجواء إيجابية، تسهم في إخراج يوم مباراة القمة الأفريقية في أحسن صورة، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية ونشرها بين الجميع.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن إطلاق مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب" من مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حدث مهم يحدث للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية، مؤكداً أنه لن يكون مجرد لقاء واحد، بل ستعقبه خطة مشتركة لنبذ التعصب في المجال الرياضي بالتعاون مع المجلس تمتد عام كامل.

وقال صبحي "إن القامات الكبيرة التي حضرت اللقاء وعلى رأسها شيخ الصحفيين صلاح منتصر وشيخ الرياضيين الدكتور كمال درويش تؤكد أن الإعلام سيكون الشريك الرئيسي عن طريق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتفعيل ميثاق شرف يتضمن الضوابط الأخلاقية والمهنية التي يسير العمل عليها في الشهور القادمة".

وأضاف "سوف يتكرر اللقاء على فترات محددة في مقر المجلس لتفعيل الخطة التي يتم إعدادها وإقرار بنودها بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وأوضح صبحي، أن الملامح الرئيسية لبرنامج "مصر أولاً.. لا للتعصب" يتضمن عقد ورش عمل يديرها كبار الإعلاميين والرياضيين لنشر الروح الرياضية بين الجماهير والنزول إلى الأندية ومراكز الشباب وعقد لقاءات وندوات للتوعية.

بدوره، طالب الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر بضرورة وضع "منافيستو أخلاقي" في مجال الرياضة، وأن يعمل الإعلام على تغذية الحماس وليس التعصب فضلاً عن منع السخرية في الصحف.

وقال منتصر إن "قيمة الأهلي مستمدة من الزمالك وقيمة الزمالك مستمدة من الأهلي، والأندية تستمد حياتها من التنافس وبالتالي نريد أن نغذي الحماس لا التعصب"، مضيفاً أن شعار "مصر أولا" موجود بشدة لدى الشعب المصري بدليل أن أي نادي مصري يلاعب نظير أجنبي له فالأغلبية العظمى ينحازون للنادي المصري، فهذا الشعب في تحمسه موجود بجانب مصر.

وتابع منتصر "في رأيي لابد إذا كان هناك ورش عمل أن تتخصص ورشة عمل في تدشين مانيفستو أخلاقي لوسائل الإعلام لأن هذه الرياضات تستحق أن نعطيها جانباً من الاهتمام، ويجب أن نتعلم من المباريات الأجنبية، فالرياضة تنافس شريف وليست حرب".

من ناحيته، قال الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، إنه يجب ترسيخ القيم في الوسط الرياضي، موضحاً أن وسائل الإعلام عليها دور في ذلك، فضلاً عن ضرورة ترسيخ ثقافة قبول الهزيمة لأنه ليس هناك منتصر للأبد أو مهزوم للأبد. وتابع درويش في كلمته بالمائدة المستديرة التي عقدها الأعلى للإعلام قائلاً "في جيلنا القيم كانت واضحة، ولكن الآن بهذا الانتشار الإعلامي ووسائل الاتصال الحديثة اختلف الوضع كثيراً، يجب زراعة قيم إيجابية في الرياضة".

وأضاف "علينا دور تربوي في سبيل إعلاء شأن القيم مرة أخرى يجب ترسيخ ثقافة قبول الهزيمة فمن ينتصر لا ينتصر للأبد وهكذا المهزوم". وقال درويش "لدينا رصيد كبير نستطيع أن نعمل به ونركز عليه وسيقودنا في النهاية إلى ترشيد أبنائنا، دور وسائل الإعلام رئيسي وحاسم في نقل هذه القيم". وطالب الإعلامي أحمد موسى بفتح مراكز الشباب ووضع شاشات عرض لمشاهدة المباراة التي تحتكرها قناة معينة، وأضاف "أتمنى اعتباراً من اليوم أن يكون شعار "مصر أولاً.. لا للتعصب" على جميع الشاشات، مباراة الأهلي والزمالك يجب عرضها في مراكز الشباب".

من جانبه قال الكابتن حازم إمام إن الأزمة الرئيسية تكمن في الإعلام الموجَّه الذي يبث التعصب ويخرج خارج إطار الرياضة تماماً، فالإعلام الرياضي دوره تناول أحداث المباريات لكن البعض يتحدثون عن المشاكل، بحسب تعبيره.

وقال الناقد الرياضي فتحي سند، رئيس قناة الزمالك، إنه يجب استئصال كل عضو فاسد في المنظومة الرياضية، وأن يكون هناك ضبط وربط ليتم

السيطرة على السوشيال ميديا التي تحرك الآلاف، والتي أصبحت "غول" تسبب في مشاكل كانت بدايتها كارثة بورسعيد.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الشباب أن موضوع اليوم والخاص بمبادرة "لا للتعصب" كان مهماً، لكن الأهم استمراريته وأن يكون هناك ضوابط لتنظيمه، ولفت إلى إستعداد الوزارة الكامل للتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضمان استمرار هذه المبادرة.