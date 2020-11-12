لمدة 5 أيام.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة لمدة 5 أيام بداية من الجمعة 13 نوفمبر 2020 وحتى الثلاثاء الـ 17 من الشهر نفسه.

وجاءت الأماكن وفقاً لهيئة الأرصاد على النحو التالي:

الجمعة:

أمطار متوسطة على مناطق من (مطروح - سيدي براني ۔ السلوم)، بجانب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على الإسكندرية.

السبت:

أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق من (الإسكندرية - سيدي عبد الرحمن - الضبعة - مطروح سيدي براني - السلوم رشيد - بلطيم بورسعيد - العريش -).

أمطار متوسطة : على مناطق من (دمياط - كفر الشيخ - البحيرة) .

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة السويس - الاسماعيلية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

الأحد:

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من الإسكندرية - سيدي عبد الرحمن - الضبعة - مطروح - سيدى برانی - السلوم- رشيد - بلطيم - بورسعيد - دمياط - العريش- كفر الشيخ - البحيرة ).

أمطار خفيفة: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة (بورسعيد - السويس - الإسماعيلية- الدقهلية- الغربية - المنوفية - الشرقية) ومناطق من وسط سيناء.

يصاحب ذلك نشاط رياح وانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق.

الاثنين:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري (العريش - بورسعيد رشيد - كفر الشيخ - البحيرة).

الثلاثاء:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).

أمطار خفيفة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري (العريش - بورسعيد رشيد - كفر الشيخ البحيرة).

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.