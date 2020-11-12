لمدة 5 أيام.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة لمدة 5 أيام بداية من الجمعة 13 نوفمبر 2020 وحتى الثلاثاء الـ 17 من الشهر نفسه.
وجاءت الأماكن وفقاً لهيئة الأرصاد على النحو التالي:
الجمعة:
أمطار متوسطة على مناطق من (مطروح - سيدي براني ۔ السلوم)، بجانب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على الإسكندرية.
السبت:
أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق من (الإسكندرية - سيدي عبد الرحمن - الضبعة - مطروح سيدي براني - السلوم رشيد - بلطيم بورسعيد - العريش -).
أمطار متوسطة : على مناطق من (دمياط - كفر الشيخ - البحيرة) .
أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة السويس - الاسماعيلية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).
الأحد:
أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من الإسكندرية - سيدي عبد الرحمن - الضبعة - مطروح - سيدى برانی - السلوم- رشيد - بلطيم - بورسعيد - دمياط - العريش- كفر الشيخ - البحيرة ).
أمطار خفيفة: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة (بورسعيد - السويس - الإسماعيلية- الدقهلية- الغربية - المنوفية - الشرقية) ومناطق من وسط سيناء.
يصاحب ذلك نشاط رياح وانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق.
الاثنين:
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).
أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري (العريش - بورسعيد رشيد - كفر الشيخ - البحيرة).
الثلاثاء:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).
أمطار خفيفة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري (العريش - بورسعيد رشيد - كفر الشيخ البحيرة).
وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.
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