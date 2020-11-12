الأوقاف: انطلاق الفوج التدريبي الخامس للأئمة بالإسكندرية.. الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، انطلاق فعاليات الفوج الخامس لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بمدينة الإسكندرية، الخميس المقبل.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن المعسكر يستضيف الأئمة يوم الخميس المقبل وحتى السبت 21 / 11 / 2020م، ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية.
وأشارت إلى أن السفر إلى الإسكندرية في تمام الساعة العاشرة صباح الخميس 19 / 11 / 2020م من أمام مبنى ديوان عام الوزارة، ومن يرغب في التوجه إلى الإسكندرية مباشرة عليه التواجد بمقر المعسكر بالعصافرة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
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