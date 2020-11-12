ضبط 245 كيلو حشيش و2 كيلو لمخدر الآيس بقيمة 22 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بؤرا إجرامية بنطاق محافظة الإسماعيلية.

مأموريات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة قوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن الإسماعيلية استهدفت عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره ومخدر الآيس وترويجهما على عملائهم، متخذين من دائرتى مركز شرطة القنطرة غرب وقسم شرطة ثانى الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى بحملة أمنية مكبرة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 240 كيلو جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام، مكبس حديدى بمشتملاته لإعداد وتدوير مخدر ، 3 سيارات، مبلغ مالى، 5 هواتف محمولة).

كما تم ضبط 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وذلك حال استقلاله سيارة بمنطقة سكنه.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 22 مليونا و150 ألف جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.