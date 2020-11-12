شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن دسوق بسبب تعقيم المروقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق، اليوم الاثنين، عن القيام بعملية غسيل وتطهير وتعقيم المروقات بمحطات إنتاج مياه الشرب بدسوق ومحلة أبوعلي، يوم الأحد المقبل من السادسة صباحًا وحتي الثالثة عصرًا.

وأكد أن عملية التطهير ستوقف نصف انتاج المحطه للتطهير، وستعمل بنصف طاقتها الإنتاجية خلال تلك الفترة، وذلك سيؤدي إلى إنقطاع المياه أو ضعفها بالقرى والمدينة خلال تلك الفترة.