شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد العرابي: ترامب لم يقدم الكثير إلى مصر والشرق الأوسط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يقدم الكثير إلى مصر والشرق الأوسط.

وأضاف خلال اتصال عبر تطبيق «زووم» من نيويورك مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحزب الجمهوري الأمريكي أكثر تفاعلا مع المنطقة العربية وبالأخص مصر، ولكن القضية الفلسطينية تضررت كثيرا.

وتابع السفير محمد العربي أن ترامب حصل على أموال طائلة من دول الخليج، وهذا كان تطورًاغريبًا ولم يحقق شيئا مفيدًا لهذه الدول حتى الآن، كما أن سياسته تجاه إيران وتركيا لم تكن مفيدة للمنطقة، وأعطي تركيا تأيدًا في التدخل في شمال سوريا وليبيا وبالتالي لم تكن الأمور في صالح المنطقة خلال ترامب.

وكشف وزير الخارجية الأسبق، أن بعد تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية لن يكون الأمر في صالح الدول العربية.

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