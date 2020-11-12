شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يشارك بمؤتمر افتراضى لـ«تجارية الاسكندرية» عبر زووم السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر افتراضي تنظمه الغرفة التجارية في الإسكندرية، السبت المقبل، عبر تطبيق «زووم».
ودعا أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية، الراغبين في المشاركة في المؤتمر الافتراضى بالتسجيل على رابط الغرفة التجارية على شبكة الانترنت.
وقال «الوكيل»، أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من القوانين الاقتصادية الحالية مثل قانون الضريبة على القيمة المضافة والقوانين ذات الصلة، وأهم التعديلات التي أدخلت عليه، كما سيتم مناقشة قانون الجمارك الجديد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
109,881
-
تعافي
100,662
-
وفيات
6,405
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية يشارك بمؤتمر افتراضى لـ«تجارية الاسكندرية» عبر زووم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.