شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يشارك بمؤتمر افتراضى لـ«تجارية الاسكندرية» عبر زووم السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر افتراضي تنظمه الغرفة التجارية في الإسكندرية، السبت المقبل، عبر تطبيق «زووم».

ودعا أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية، الراغبين في المشاركة في المؤتمر الافتراضى بالتسجيل على رابط الغرفة التجارية على شبكة الانترنت.

وقال «الوكيل»، أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من القوانين الاقتصادية الحالية مثل قانون الضريبة على القيمة المضافة والقوانين ذات الصلة، وأهم التعديلات التي أدخلت عليه، كما سيتم مناقشة قانون الجمارك الجديد.