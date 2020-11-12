شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري لوزير قطاع الأعمال: ابتعد عن الفيس بوك وقف مع الناس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري إن عمال مجمع الألومنيوم بنجع حمادي دخلوا في اعتصام مفتوح عقب انتهاء العمل اليوم، مطالبين بصرف الأرباح السنوية والمكافآت.

وأضاف، خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن المعتصمين قاموا بإغلاق البوابات ومنعوا خروج العاملين مع السماح للعاملين بالدخول من البوابات فقط للمشاركة في الاعتصام، وفشلت المحاولات التي قام بها عدد من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة في اقناعهم بفض الاعتصام.

وتابع: «نتمنى الاستجابة لمطالب العمال والاستماع اليهم، خاصة أن مجمع الألومنيوم بنجع حمادى أحد أهم الصروح الصناعية الكبرى التي تم إنشائؤها في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر».

وأكد: «يا سيادة وزير قطاع الأعمال اذهب إلى هناك للاستماع إلى العمال»، موجها رسالة إلى الوزير: «ابتعد عن الفيس بوك وقف مع الناس».

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