شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1522 مواطنا بالقافلة الطبية العلاجية بإحدى قري المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم الكشف على 1522 متردد بالقافلة الطبية العلاجية بقرية صفط جدام بمركز تلا.

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل بالمنوفية، إن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية (باطنة، جراحة، أنف وأذن، نساء وتوليد، أطفال، جلدية، رمد، أسنان، تنظيم أسرة) بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية والكشف والأشعة والعلاج بالمجان، وأنه تم الكشف على عدد 1522 متردد خلال يومي القافلة بالإضافة إلى إجراء 142 تحليل بمعملى الدم والمتوطنة، وكذلك 22 اشعة عادية، وتحويل 8 حالات إلى مستشفي تلا لعمل اللازم لهم