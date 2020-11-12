شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد خط الصرف الصحي بشارع ملك حنفي بالإسكندرية لمواجهة تجمعات المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية جهودها في مواجهة موجة هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة والتعامل مع تجمعات وكسح مياه الأمطار مع استمرار موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها محافظة الإسكندرية، منذ بدء النوة بتاريخ 2020/11/4 واستمرار سقوط الأمطار على بعض المناطق على محافظة الإسكندرية.

ووجه محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بالبدء اليوم، في تنفيذ مشروع عاجل لإحلال وتجديد خط الصرف الصحى بشارع الملك حفنى حتى شارع مسجد الرحمة، وزيادة قطر الخط من 8 بوصات إلى 10 بوصات، وتصريف المياه على محطة 6 للصرف الصحى مباشرة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للتعامل مع بعض النقاط الساخنة التي تجمعت بها مياه الأمطار خلال النوة.