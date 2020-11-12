شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: كورونا مستمر حتى شتاء 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الإعلامي مصطفى بكري من أي تراخ في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حالة تراخ ملحوظ من المواطنين في مواجهة «كورونا»، في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الصحة من التهاون في الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تمنع عدوى الفيروس.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري أن هناك احتمالية حدوث الموجة الثانية للوباء، موضحا أن وزارة الصحة والسكان قالت إن هناك زيادة في عدد الإصابات بكورونا في جميع دول العالم مشددة على الجميع ارتداء الكمامة والحرص على التباعد البدني.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الخبراء حذروا من خطورة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وأكدوا أنها ستكون أشد فتكا من الموجة الأولى، وتتمثل أعراضها في إسهال ووجع شديد بالبطن، وتسبب جلطات متفرقة في الرئة والقلب والمعدة.

وأوضح بكري أنه حسب مصادر طبية فمن المتوقع أن يظل كورونا حتى شتاء 2022، أو حتى ظهور دواء يقضي عليه ويحد من أعراضه.

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