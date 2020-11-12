شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن موافقة الإمارات على استيراد الكتاكيت والبيض من مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على بدء عمليات استيراد الكتاكيت وبيض التفريخ وبيض المائدة من مصر، فضلا عن اللحوم المصنعة من الأبقار والأغنام والماعز والدواجن.

وذلك وفقا لخطاب رسمي تلقته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية. يأتي ذلك بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عددا من منشآت الدواجن المصرية خالية من مرض إنفلونزا الطيور.

وأعلن "القصير" في وقت سابق عن الخطة المستقبلية للوزارة من أجل النهوض بصناعة الدواجن، بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) اعتماد مصر رسميا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور، ومدى الاستفادة من هذا الإعلان الذي يؤدي إلى استعادة مصر ريادة تصدير الدواجن ومنتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بعد غياب 14 عاما، وفتح مجال التصدير أمام الشركات العاملة في الدواجن والمشتركة بالفعل في برنامج المنشآت للتصدير حيث قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمخاطبة الدول المختلفة لفتح المجال لتصدير الدواجن مع تسهيل إجراءات التصدير وتحفيز شركات أخرى على الانضمام للبرنامج، حيث إن صناعة الدواجن في مصر حاليا تحقق نجاحات كبيرة، وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي منها وفائض قابل للتصدير يفيد المربين وأصحاب المشروعات دون التأثير على السوق.