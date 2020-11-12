شكرا لقرائتكم خبر عن تحوي قبور اليهود.. «آثار الإسكندرية» والمركز الفرنسي يبحثان حماية طابية النحاسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالى، أنه عقد اجتماع مع الدكتورة مارى دومينيك نينا، مدير المركز الفرنسى للدراسات السكندرية،الخميس لبحث استئناف أعمال الحماية التي تقوم بها البعثة الفرنسية التابعة للمركز لطابية النحاسين الأثرية الموجودة في حدائق الشلالات وسط الاسكندرية.

وأضاف «متولى»، الخميس، أنه أجرى جولة تفقدية للموقع أعقبها لقاء مع مدير المركز الفرنسى، وتم الاتفاق على استئناف الأعمال وإنشاء السور الخرسانى الذي يحيط بالطابية لحمايتها من التعديات والإهمال والصيانة الدورية للحواصل، كما تم الاتفاق على رفع المخلفات الموجودة بمحيط الموقع للحفاظ عليه وذلك في إطار الحرص على إظهار الموقع الأثري الهام بالمظهر الحضاري اللائق .

وأشار إلى أن الطابية أنشأت في ولاية محمد على باشا، وهى مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 277 لسنة 2010 وصدر لها قرار بالحرم رقم 337 لسنة 1995 .

وكشف «متولى» عن انتهاء البعثة من أعمال مشروع الترميم والتطوير لحواصل طابية النحاسين أرقام 1و2و3و4و5، على نفقتها الخاصة، شمل تجديد الأرضيات المتهالكة منذ فترة بسبب عوامل الرطوبة والطقس الغير مستقر في الاسكندرية، وكذا الأسقف والجدران.

بدوره قال الخبير الأثرى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الآثار الاسبق، أن طابية النحاسين كان يستخدمها محمد على باشا في صنع الأواني النحاسية وأدوات الحرب النحاسية، ومن ثم أطلق عليها طابية النحاسين وكانت تسمى أيضاً بطابية قبور اليهود حيث عهد محمد على إلى المهندس الفرنسي جاليس بك Galice لترميم الحصون القديمة وبناء حصون جديدة إلى أن بلغت في عهده 25 طابية.

وأوضح «عبدالفتاح»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن طابية النحاسين بنيت لتكون طابية حربية تستخدم في صناعة الأوانى النحاسية الخاصة بالجيش، كما حرص الحكام على تزويدها بالمدافع، لتكون حصن دفاعي للمدينة حيث استورد الخديوى إسماعيل 200 مدفع ووزعها على الطوابي بطول الساحل السكندرى حتى ساحل بورسعيد حيث تقع في منطقة الشلالات وتطل على شارع صلاح مصطفى السلطان حسين سابقا، الحد البحرى لها هو سور مركز شباب الشلالات الحد القبلى في شارع السلطان حسين سابقا الحد الشرقى 20 مترا من حدود الأثر والحد الغربى أخذ 5 أمتار من حديقة مركز شباب الشلالات.

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وأشار إلى أن الطابية تتكون من طابقين، وهى عبارة عن بناء منتظم الشكل مستخدم فيه الأحجار الدستورية في مداميك منتظمة ويوجد بالطابية خمس حواصل علوية وخمس حواصل سفلية، ويتقدم مداخل الحواصل خندق صغير، كما يوجد خندق جنوبي في الجهة الجنوبية من الطابية والمطل على شارع السلطان حسين.

"آثار الإسكندرية" والمركز الفرنسى يبحثان استئناف أعمال حماية "طابية النحاسين" وانشاء سور للأثر (صور)

"آثار الإسكندرية" والمركز الفرنسى يبحثان استئناف أعمال حماية "طابية النحاسين" وانشاء سور للأثر (صور)