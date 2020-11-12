شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تجارية الإسكندرية»: القطاع الخاص قادر على استكمال قاطرة الاستدامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية في الاسكندرية، أن هناك قطاعات كثيرة على وشك الإفلاس، بسبب التأثر بفيروس كورونا المستجد، بينها القطاعات الصغيرة والمتوسطة وبعض المؤسسات الكبرى، مشيرًا إلى أن هناك 70 مليون مواطن يستحقون الدعم، في مثل هذا الظرف الصحى.

واقترح «الوكيل»،أن تقدم الحكومة مبلغ 1000 جنيه لكل مواطن من الـ70 مليون مواطن، في صورة سلفة أو قرض بضمان المرتب، تسدد على 3 سنوات، لإنعاش السوق المصري.

وأضاف خلال مشاركته في ندوة عقدتها غرفة الإسكندرية التجارية تحت عنوان «السياسات المالية للدولة وآثارها في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا»، مساء الخميس، أن الهدف من اللقاء مناقشة الوضع الاقتصادي الحالي، والتبعات المقبلة نتيجة أزمة جائحة كورونا، خصوصًا مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية، بحضور قامة اقتصادية كبرى.

وأشار إلى أن توجه الدولة مع بداية أزمة كورونا، كان إيجابي بشكل كبير، فيما يخص تحديدًا سلاسل الإمداد، فالأسواق لم تعاني من أي نقص في السلع، خصوصًا شائعة الاستخدام.

وأكد أن التحدي الأكبر لمصر هو خلق فرص عمل، ولن يأتي إلا عن طريق الاستثمار، مضيفًا أن القطاع الخاص يشغل 80% من نسبة العمالة في مصر، فالقطاع الخاص هو القادر على استكمال قاطرة الاستدامة في البلد.

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جانب من مؤتمر السياسات المالية فى ظل كورونا الذى عقد بمقر الغرفة التجارية بالاسكندرية الخميس

جانب من مؤتمر السياسات المالية فى ظل كورونا الذى عقد بمقر الغرفة التجارية بالاسكندرية الخميس

جانب من مؤتمر السياسات المالية فى ظل كورونا الذى عقد بمقر الغرفة التجارية بالاسكندرية الخميس