شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يناقش استعدادات مواجهة الموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية والإدارية، ولجنة الأزمات الكوارث بمديرية الشؤون الصحية، وذلك، مساء اليوم الخميس، بمكتبه بديوان عام المديرية بحضور مديري العموم.

تناول الإجتماع مناقشة خطط الطوارئ والكوارث واستعداد جميع المستشفيات بالمحافظة، لمواجهة الأزمات والكوارث، ووضع السيناريوهات للأزمات المحتملة، وتقسيم أدوار العمل لجميع مديري الإدارات الفنية، مع التأكد من جاهزية منافذ تقديم الخدمة الطبية لمواجهة أي أحداث طارئة.

وشدد وكيل الوزارة على أستمرار تدريب العاملين على مواجهة الأزمات والكوارث المختلفة، ورفع درجة الاستعداد القصوي، وتأمين المستشفيات والمبانى من الكوارث، وتم مناقشة المشاكل التي تواجه المستشفيات.

كما ناقش وكيل الوزارة خطة المديرية في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، وجاهزية منافذ تقديم الخدمة الطبية في التعامل مع أي مستجدات، وتقديم الدعم اللازم للفرق الطبية، وتذليل أي عقبات قد تواجههم.