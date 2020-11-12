شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 2 في حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان في حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة مطروح وتم نقل المصابين لمستشفى مطروح العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية .

وكانت مستشفى مطروح العام قد وصلتها جثه هامدة لشخص خمسينى يدعى مهند عبدالحميد عبدالرحمن سرحان من محافظة الاسكندرية، وذلك إثر انقلاب سيارة عند الكيلو 105 طريق سيوة مطروح.

كما دخل مستشفى مطروح العام مصابين في نفس الحادث انقلاب سيارة فضل محمد على 34 سنه من محافظة القاهره ومصاب بكدمة شديد في الوجه والعين اليسرى واشتباه مابعد الارتجاج، والمصاب الثانى يدعى عبدالحميد فوزى سرحان31 سنه ومصاب بجروح متفرقة في الجسم واشتباه مابعد الارتجاج.

وكانت التحريات الأولية للحادث تشير إلى وجود مناطق بها حفر على الطريق مما أدى إلى انقلاب السيارة ووقوع الحادث الذي أودى بحياة شخص وإصابة اثنين اخرين في نفس الحادث .