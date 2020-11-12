شكرا لقرائتكم خبر عن نائب جامعة قناة السويس يطالب «الموارد البشرية» بخطط تطوير مراكز التدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجتمع الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، بأعضاء مركز تنمية الموارد البشرية وذلك للوقوف على استعدادات المراكز لعقد الدورات التدريبية وجها لوجه وسط إجراءات احترازية مشددة. وأكد على ضرورة الالتزام بعمليات التطهير المستمرة لأماكن التدريب ومنع دخول أي متدرب بدون كمامة. وطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعمل تقارير متابعه شهرية بأسماء المدربين والبرامج التدريبية المقدمة وأعداد المتدربين بكل برنامج مع التنبيه على ضرورة الإعلان عن البرامج التدريبية وأماكنها قبل بدء الدورات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب جامعة قناة السويس يطالب «الموارد البشرية» بخطط تطوير مراكز التدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.