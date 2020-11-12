شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الباجور يوجّه بسرعة البت في «ملفات التصالح» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى خالد العرفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، يرافقه نائبه للتصالح نهى الجمال، جولة داخل مقر اللجنة الفنية لمراجعة ملفات التصالح بالمجلس، حيث تفقد أعمال اللجنة وعرضها على لجنة البت، وشدد على سرعة إنهاء الملفات.
وبحسب بيان، الخميس، أكد العرفي أنه سيجري تقديم كافة التسهيلات لمقدمي طلبات التصالح مع ضرورة استكمال الأوراق قبل انتهاء موعد تقديم طلبات التصالح.
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