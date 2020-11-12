شكرا لقرائتكم خبر عن سالي حماد تحذّر من المبالغة في تدليل الأطفال: «الأهالي سيدفعون الثمن» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الإعلامية سالي حماد، إن تدليل الأطفال أكثر من اللازم سيجعل الأهالي يدفعون الثمن.
وأضافت حماد خلال تقديم برنامج «3 ستات» اليوم الخميس مع الإعلامية إيمان يوسف، والمذاع على قناة صدى البلد، أن تربية الأطفال أمر ليس بهين، مستشهدة بأحداث مسلسل «يتربى في عزو».
وأشارت إلى أنها مع تدليل الأطفال لكن مع بث إحساس المسؤولية فيهم لكي يستطيع مستقبلا أن يتحمل المسؤولية «وعلشان يعرف يقدر كل حاجة».
وقالت الإعلامية إيمان يوسف، إن تربية الأطفال ليست سهلة مطالبة من أولياء الأمور بعد التهاون في تدليل الأطفال كون ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأضافت يوسف خلال تقديم برنامج «3 ستات» مع الإعلامية سالي حماد المذاع على قناة صدى البلد اليوم الخميس، أن تربية الأطفال ليست سهلة خاصة لو كان مدللا بشكل مبالغ.
وتابعت: «مش عيب إننا ندلع أولادنا لكن المفروض يكون فيه حدود».
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