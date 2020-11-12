شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع إعادة ردم شارع 15 وتسويته بعد تضرره من السيول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الخميس، جولة ميدانية لمتابعة اعمال رفع مستوى وتمهيد شارع ١٥ والشوارع الجانبية من بدايته حتى الطريق الدائري بالكيلو ٢بمدينة مرسي مطروح، وذلك بعد انتهاء سحب تراكمات مياه الأمطار والاطمئنان المستمر على تيسير حركة المواطنين مع رفع مستوى الشوارع المنخفضة الرئيسية والجانبية ،يرافقه نائب رئس مركز مدينة مرسى مطروح والجهات المعنية بالمحافظة.
وأكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، في بيان، أن جميع الاجهزة بالمحافظة تتضافر لرفع التضررات عن كل الأماكن التي تضررت بسبب السيول، وجارٍ رفع كفاءة عدد كبير من تلك الأماكن في خلال الأيام المقبلة.
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