شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة المنوفية» تتفقد مستشفى تلا المركزي وأماكن رعايا مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية المنوفية، بزيارة مستشفى تلا المركزي برفقة الدكتورة رانيا سليم، مدير الجودة، والدكتورة فتحية سعيد، من المكتب الفني للعلاجي.

وأثناء الزيارة تم تفقد أعمال تطوير مبنى الكلي والتأكد من انتظام الأعمال وتم تفقد العناية المركزة وتحديد مكان الرعاية المتوسطة لمرضي كورونا، كما تم المرور على الطوارىء والعيادات والتأكد من توافر أدوية الطوارىء وتوافر الاكسجين والتاكد من ملىء الخزان، وكذلك مراجعة الملفات والتسجيل الطبي.

وقام الدكتور أحمد طنطاوى، مدير المستشفى، بعرض بيان بالأجهزة المقدمة للمستشفى بالمشاركة المجتمعية وأخرها جهاز جراحة تفتيت الحصوات، وكذلك تم المرور على الوحدة الصحية ببابل والوحدة الصحية بزنارة، وتلاحظ انتظام العمل بالوحدة وتفعيل المبادرات الرئاسية لصحة المرضي.

واشارت خضر أنه سوف تتوالى الزيارات للتأكد من تقديم الخدمة الصحية بجودة عالية.