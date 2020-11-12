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شكرا لقرائتكم خبر عن «أزهرية الإسكندرية» تعقد ورشة عمل تقويم ذاتي لمعلمي برج العرب النموذجي الإبتدائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إن إدارة الجودة عقدت ورشة عمل التقويم الذاتي لمعلمي معهد برج العرب النموذجي الابتدائي؛ لتجديد اعتماد المعهد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث حاضر في الورشة محمد المصري، مدير إدارة الجودة، وتستمر الورشة حتى السبت 14 نوفمبر الجاري.
وأكد «المصري»، خلال الورشة على المحافظة على الاعتماد، وما تم إنجازه من قبل، ما يستلزم توافره لتجديد الاعتماد والجودة من الهيةئ القومية للاعتماد والجودة.
جرى تنظيم الورشة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتوعية المتعلمين بالتزام التباعد، والمحافظة على النظافة الشخصية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.
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