شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إزالات لإعلانات المرشحين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير المرخصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بحملة مكبرة بإشراف مروة زهران نائب رئيس المركز لشئون المدينة وقسم الكهرباء ومسؤل لجنة الإعلانات بالمركز بالإستمرار بإزالة ورفع الإعلانات المخالفة بنطاق المدينة.حيث تم إزالة يافطات الدعايا الإنتخابية للمرشحين غير المرخصين بالمدينة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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