شكرا لقرائتكم خبر عن منن عبد المقصود تتفقد مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، زيارة تفقدية إلى مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان يرافقها الدكتور راغده الجميل مدير عام إدارة علاج الإدمان بالامانه العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ووفد من منظمة الصحة العالمية لمتابعة سير العمل داخل المستشفى واطلاع الضيوف على الخدمات العلاجية والتأهيلية والتثقيفية التي تقدمها المستشفى للمنتفعين من الخدمات الصحية النفسية بقطاع جنوب الصعيد والجاليات الأجنبية.

وتفقدت والوفد المرافق لها الأقسام الداخلية وجناح العيادات النفسية والعيادات التخصصية وعيادات الفيروسات الكبدية والمعامل.

واجتمعت مع الدكتورة الزهراء محمد شاهين مدير عام مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان والدكتور محمود بدر الدين محمد، نائب مدير مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، للاستماع إلى الاحتياجات الأساسية والرؤى المستقبلية وأبدت العديد من الملاحظات، بما يسهم في تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.