شكرا لقرائتكم خبر عن «الكيماويات» تستغيث برئيس الوزراء لإنقاذ 1800 عامل بـ«مصر للحرير الصناعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن تدهور الأوضاع داخل شركة مصر للحرير الصناعي وخيوط وألياف البوليستر، موضحة أن 1800 عامل يعانون الآن من الأمراض المزمنة والخطرة ولا يجدون العلاج، واصفه ما يحدث بالوضع غير الإنساني، مقترحة خطة للتطوير وإنقاذ «الشركة» .

وحسب بيان صحفي، صدر اليوم الخميس، جاء في خطاب النقابة العامة الموجه إلى مدبولي وتوفيق :«نحيطكم علماً بأنه للمرة الثالثة نرسل لسيادتكم استغاثة العاملين بشركة مصر للحرير الصناعى وخيوط وألياف البوليستر والتي يعمل بها أكثر من 1800 عامل والذين يستغيثون من تفاقم الوضع لديهم يوماً بعد الأخر حيث وصل الأمر بأن العمال المرضى الذي يعانون من أمراض مزمنة وخطرة لا يجدون من يعالجهم حيث عجزت الشركة عن علاجهم بسبب عدم وجود أي موارد مالية لتلبية احتياجاتهم العلاجية، حيث أصبح الوضع غير إنساني».

وأضاف الخطاب أن النقابة العامة لديها رؤية للحل سبق وان تقدمت بها أكثر من مرة وهي: ضخ رأس مال عامل لتدوير الشركة، وإعلان خطة تطوير الشركة، وصرف مستحقات العاملين تاركي الخدمة الذين خرجوا معاش عن 60 عاما، وحالات الوفاة منذ شهر مايو 2018 لأكثر من 270 عامل والتي بلغت مستحقاتهم حوالى (18 مليون جنيه ) ولم تصرف حتى تاريخه.

وجاء في المقترحات أيضا ضرورة الوفاء بالالتزامات الطبية للعاملين وخاصة العمليات الجراحية وعمليات القلب المفتوح والأورام السرطانية والعلاج الكيماوي والعلاج الشهرى لعدم وجود سيولة مالية حيث توقفت الشركة عن هذا الأمر تماماً، وسداد أقساط صندوق الزمالة التي يستقطع من العاملين شهرياً ويسدد لصالح شركة مصر للتأمين الجماعي بالعقد المبرم بين النقابة والشركة لم يسدد حتى تاريخه مما يؤدى إلى تهديد بإلغاء وثيقة التأمين الجماعى للعاملين ويضع «النقابة العامة» تحت ضغوط من العاملين حيث توقفت الشركة عن سداد الأقساط تماماً.

وجاء في مقترحات النقابة العامة ومطالبها سداد اشتراكات النقابات المهنية المختلفة التي تستقطع من العاملين شهريا ولم يسدد منذ أكثر من 9 شهور حتى تاريخه حيث توقفت الشركة عن السداد تماماً.

Advertisements