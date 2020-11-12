شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حلقة «واحد من الناس».. وزير الأوقاف ينهي مأساة الحاجة روحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد إذاعة مشكلة الحاجة روحية في برنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة، وتواصل د. عمرو الليثي مع وزير الأوقاف الذي أصدر قراره بحل مشكلة الحاجة روحية، تم اليوم إنهاء المشكلة، حيث تم توقيع العقد مع السيدة روحية محروس عبدالرحمن بمنشأة السادات مركز الشهداء بالمنوفية، وجرى تسليمها نسخة من العقد ونسخة لمدير الإدارة الهندسية المفوض من المديرية ونسخة للوزارة في حضور عمدة القرية عماد راضي.

وعرض «واحد من الناس»، قصة «الست روحية» وهي أم لأربعة أولاد، ثلاثة منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابين بمرض في الغدة الدرقية أوقف نموهم العقلي.

وخلال الحلقة طالبت الحاجة روحية بحل مشكلة توسط قطعة أرض للأوقاف مواجهة لمنزلها، وبالفعل جرى استبدال هذه المساحة بمساحة مماثلة في نفس الموقع بما يجمع أملاكها بعضًا إلى بعض ويعطيها درجة أفضل من التميز والصلاحية الأفضل للبناء دون تحميلها أي مبالغ نهائيًّا في هذا التبادل، وجرى توقيع الاتفاق وتسليمها العقد التبادلي للأرض في مسقط رأسها بحضور عمدة القرية وابن السيدة الفاضلة روحية.

بالصور وزير الاوقاف ينهي مأساة الحاجة روحية بعد تواصل عمرو الليثي وبرنامج واحد من الناس علي الحياة

بالصور وزير الاوقاف ينهي مأساة الحاجة روحية بعد تواصل عمرو الليثي وبرنامج واحد من الناس علي الحياة