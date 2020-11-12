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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم مقطورة مع سيارتين على طريق وادى النطرون

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علي الشوكي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخص مصرعه متفحما وأصيب ٣ اشخاص اخرين في حادث تصادم بين سياره نقل بمقطوره بالكيلو 65 طريق وادي النطرون العلمين اتجاه القاهره مع سياره ملاكي واخري ربع نقل مما ادي إلى اشتعال السياره. ووقوع ثلاثة مصابين تم نقلهم إلى مستشفى العلمين المركزى وحالتهم سيئه ولقى شخص رابع مصرعه متفحما جراء اشتعال النيران في السيارة بعد وقوع التصادم .

ولم تستطع أي جهة التعرف على الجثة المتفحمة في الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج .

مصرع شخص متفحما وإصابة ٣ اخرين فى حادث تصادم سيارتين بمقطورة على طريق وادى النطرون
مصرع شخص متفحما وإصابة ٣ اخرين فى حادث تصادم سيارتين بمقطورة على طريق وادى النطرون

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