شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتح وحدة للغسيل الكلوي بقرية «الشيخ مرزوق» بتكلفة 5 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، وحدة للغسيل الكلوي بقرية «الشيخ مرزوق» بمركز البلينا، بإجمالي تكلفة بلغت 5 ملايين و100 ألف جنيه.
وتفقد المحافظ، خلال الإفتتاح الذي جرى بحضور الدكتورة رجاء حسين، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، والنائب محمود أبوالخير، عضو مجلس النواب، وعبدالله عبدالعزيز، نائب رئيس مركز ومدينة البلينا- تجهيزات الوحدة عقب إفتتاحها، والتي تتكون من عنبرين يضمان 11 جهاز غسيل كلوي، ومحطة لمعالجة المياه، ومولد كهرباء، وتخدم الوحدة أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث اطمأن المحافظ على المرضى واستمع إليهم حول مستوى الخدمات المقدمة بالوحدة.
وأكد محافظ سوهاج، أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الخدمات الصحية اللازمة، من خلال إنشاء وتطوير العديد من المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مراكز المحافظة، مشيدا بالمستوى المتميز للوحدة التي تم افتتاحها اليوم، والتي تمثل إضافة للمنظومة الطبية بسوهاج.
وتفقد المحافظ- خلال جولته- وحدة مطافي أولاد عليو بمركز ومدينة البلينا المقامة على مساحة ١٥٠ متر، وبتكلفة ٤ ملايين جنيه لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
109,881
-
تعافي
100,662
-
وفيات
6,405
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ سوهاج يفتتح وحدة للغسيل الكلوي بقرية «الشيخ مرزوق» بتكلفة 5 ملايين جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.