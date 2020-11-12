شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتح وحدة للغسيل الكلوي بقرية «الشيخ مرزوق» بتكلفة 5 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، وحدة للغسيل الكلوي بقرية «الشيخ مرزوق» بمركز البلينا، بإجمالي تكلفة بلغت 5 ملايين و100 ألف جنيه.

وتفقد المحافظ، خلال الإفتتاح الذي جرى بحضور الدكتورة رجاء حسين، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، والنائب محمود أبوالخير، عضو مجلس النواب، وعبدالله عبدالعزيز، نائب رئيس مركز ومدينة البلينا- تجهيزات الوحدة عقب إفتتاحها، والتي تتكون من عنبرين يضمان 11 جهاز غسيل كلوي، ومحطة لمعالجة المياه، ومولد كهرباء، وتخدم الوحدة أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث اطمأن المحافظ على المرضى واستمع إليهم حول مستوى الخدمات المقدمة بالوحدة.

وأكد محافظ سوهاج، أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الخدمات الصحية اللازمة، من خلال إنشاء وتطوير العديد من المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مراكز المحافظة، مشيدا بالمستوى المتميز للوحدة التي تم افتتاحها اليوم، والتي تمثل إضافة للمنظومة الطبية بسوهاج.

وتفقد المحافظ- خلال جولته- وحدة مطافي أولاد عليو بمركز ومدينة البلينا المقامة على مساحة ١٥٠ متر، وبتكلفة ٤ ملايين جنيه لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.