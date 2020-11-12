شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يجتمع بمديري مكاتب التأمينات لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق المقصّرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا عاجلا بمديري مكتب تأمينات ومعاشات شرق وغرب، عقب التنسيق مع مدير تأمينات ومعاشات الإسكندرية، وذلك لمناقشة الملاحظات والشكاوي التي تم رصدها خلال جولة المحافظ المفاجئة، صباح الخميس، داخل مكتب تأمينات الدخيلة استجابة لشكاوى المواطنين.

وخلال الاجتماع؛ وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحق الموظفين المقصرين ومن بينهم مدير مكتب تأمينات ومعاشات منطقة الدخيلة، وذلك بسبب الإهمال في أداء وظيفتهم، ما ترتب عليه سوء الخدمة المقدّمة للمواطنين، والتزاحم الشديد بالمكتب، وكذلك عدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكلف المحافظ مديري مكتب تأمينات شرق وغرب، بإنهاء جميع مشكلات المواطنين داخل المكتب، محذرًا من أنه لن يسمح بأي تهاون أو تجاوز في حق المواطنين.